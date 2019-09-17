(معاناة أطفال فرط الحركة وذويهم)

حسين غازي المالكي(صدى):

(ع، م،غ) طفل في السابعة من العمر يعاني من فرط الحركة و(طيف التوحد البيئي سابقاً)، ذكي جدًا كما تصفه والدته لم يتكلم مطلقاً حتى بلغ ثلاث سنوات ونصف وهو الآن يتحدث العربية والإنجليزية. بعد خضوعه لجلسات التخاطب والدمج مع أطفال من نفس عُمره.

ذهبنا في زيارة خاصة لنلتقي بوالدته الأستاذة: لانا عادل.

وللتفاصيل كان هذا الحوار معها:

س1: أولاً نود أن تعرفينا على اسمك وأي معلومة شخصية أخرى؟

اسمي لانا عادل مساوى، مُوظفة بقطاع تابع لوزارة التعليم العالي، أم لطفل فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، وأسكن في منزل والدي د. عادل بن أحمد مساوى.

س2: منذ متى تم تشخيص ابنك بمرض فرط الحركة؟

من ناحيتي أنا كأم اكتشفت ذلك عندما كان بعُمر الـ 6 شهور، فقد أحسست أن عادل عندما أُوجه أي شيء له لا يستجيب تركيزه إليه بسهولة، وكان لا يجلس بتاتًا مُنذ أن يستيقظ حتى ينام، كان قليل النوم ” لا ينام إلا 4 ساعات في اليوم من عُمر 1 حتى 6 شهور، و6 ساعات من عُمر 6 شهور حتى بلغ عامه الأول، و8 ساعات حتى بلغ العامين بسبب ضبط غذاء ابني واتباعه لنمط غذائي صارم”

عرضته على الطبيبة د\ن،ع استشاري الطب النفسيبمُستشفى باقدوعرفان كان عُمر ابني سنة، لم تستقبله مع الأسف الشديد ولم تُشخصه بحُجة سِنه الصغير، وطلبت مني مراجعتها عندما يبلغ العامين، رغم تأكيدي لها بأن جميع أعراض ADHD ظاهرة على ابني، طلبتها بإعطائي أي نصيحة ورفضت رفضًا قاطعَا حتى يبلغ العامين.

عانيت أشد أنواع المُعاناة حتى بلغ العامين، فمن خلال البحث الشخصي عن طرق تخفيف الحركة وزيادة نسبة التركيز لديه بحثت بمصادر ودراسات أجنبيةباللغتين “الإنجليزية، والفرنسية” في علم الغذاء وتحكمت في غذاءه بعدم إعطاءه أي سُكريات مُصنعة وتعويضها بالفواكه، وعدم إعطاءه أي أغذية تحتوي على مادة أُحادي جلوتومات الصوديوم (Monosodium Glutamate) والتي تُعرف هذه المادة بالاختصارMSG، فقد قرأت دراسات عديدة أن هذه المادة تزيد من أعراض ADHD خاصة تشتت الانتباه، وللأسف الشديد المصادر العربية تفتقر في تطبيق الدراسات في هذه المجال، ولا يوجد أي معلومات تغذوية لمصادر عربية أيضًا.

وعندما بلغ العامين رجعت إلى نفس الطبيبة، وأخيرًا من خلال اختبارات أجرتها على ابني تم تشخيصه رسميًا بأن لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

وكتبت له وصفة دوائية، وأعترف الدواء لم يُخفف من وطأة اضطراب ADHD بالشكل المطلوب.

س3: هل يوجد مراكز متخصصة لمثل هذه الحالات؟

بمدينة جدة لا توجد مراكز لاستيعاب أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه بالشكل المطلوب، وإن وُجدت فهي باهظة التكاليف بشكل مُبالغ فيه، مُستغلة ذلكلنُدرة وجود مراكز أخرى في نفس المجال.

أما بالنسبة للمستشفيات الحُكومية فلا يوجد أي علاج إكلينيكي لأطفال ADHD، فقط علاج دوائي.

س4: نريد منك شرح مفصل عن المدارس أو المراكز التي التحق بها؟

التحق ابني بعمر الثلاث سنوات بمدرسة الحسون، ومع الأسف الشديد من أول أسبوع تم طرده دون إعطائي أي حُجة، ألحقته بعد ذلك بمدرسة جيل الملك عبدالله وبعد يومين من بدء الدراسة طردته صاحبة المدرسة أ\ع،ب باتصال هاتفي قائلة لي بهذه الجُملة “ألو أم الطالب ع، م ، غ تعالي الحين خذي وِلدك وقروشك”، سألتها عن السبب عادت نفس الجملة ولم تجيبني على سؤالي وقفلت الجوال بوجهي، عاودت الاتصال عليها ولم ترد من بعدها، ويومها والدي أضطر الخروج من مقر عمله وأخذ ابني وعرضه مرة أُخرى على الطبيبة د\ن،ع بمُستشفى باقدو عرفان، وكتبت له وصفة دوائية وعرضت علينا بمدى أهمية إخضاع ابني إلى جلسات “تعديل السلوك، وجلسات تنمية مهارات، وجلسات في التخاطب، ومدرسة تستقبله وتسمح بدمجه مع أقرانه من الأطفال”، سألتها إن كان لديها أي معلومة بوجود هكذا جلسات بالقطاع الحكومي قالت لا يوجد، وليس لديها أي علم عن أسماء لمراكز تقدم له تلك الجلسات في القطاع الخاص.

ببحثي الشخصي على الشبكة العنكبوتية حتى وجدت مركز شقائق النعمان يقدمون جلسات تعديل سلوك وتنمية المهارات، كانت للأمانة باهظة الثمن حيث كانت الجلسة الواحدة ب250 ريال لمدة ساعة واحدة فقط، ونصحتني الأخصائية بمدى أهمية إلحاق ابني بمركز مُتخصص شامل به ” أكاديمية تستقبله وتقدم له التعليم الأكاديمي، وبنفس الوقت تُقدم له جلسات في التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك”، وبعد بحث شخصي بالشبكة العنكبوتية حتى وجدت (مركز ت، ف) شامل لما ذُكر سابقًا لكن كان باهظ التكاليف، فقد كنت أدفع للبرنامج الأكاديمي مبلغ وقدره كل فصل دراسي، وجلسات تعديل السلوك مبلغ مُستقل، وجلسات تخاطب مبلغ مُستقل، وتنمية المهارات مبلغ مُستقل، ووجبة الغداء مبلغ مُستقل، وساعتين جلوسه بالمركز حتى أنتهي من دوامي بمبلغ مُستقل، ولبس المركز له مبلغ مُستقلوضرورة شراء الكتب والزي والنوتة من المركز ومذكور بدفتر شروط المركز نصًا صفحة 8 “ضرورة الالتزام بشراء جميع المتطلبات الخاصة بالاشتراك في البرنامج (الزي – الكتب – مستلزمات القرطاسية – النوتة) وذلك للبرامج الأكاديمية – الفردية – الفئات الخاصة”، ودفتر المُلاحظات “النوتة” بمبلغ مُستقل وضرورة الالتزام بشراء النوتة من المركز ومذكور بدفتر شروط المركز نصًا صفحة 8″الإلتزام بمتابعة النوتة وتوقيعها وشراء نوتة جديدة كل شهر ولا يُسمح باستخدام أي نوتة خارجية”، وغير رحلات المركز أدفع مبلغ مُستقل لا أُريد أن يحس ابني أنه أقل من الأطفال الذين من حوله، وبرامج العطلة الصيفية بملغ مستقل، وكنت مُتكفلة بشراء غِذاء لابني أسبوعيًا الخالي من السكر أو المواد الحافظة أقل شيء يكلفني 500 ريال بالأسبوع، ومتكفلة باستقدام جليسة لابني ودفع راتبها أيضًا، وراتبي لم يكن يُغطي كل تلك المُتطلبات مما اضطرني إلى أخذ قرض من البنك لتغطيتها، والله لدرجة عشت أيام لمدة عامين مُتاليين رغم أنني امرأة مُوظفة والدي يعمل لي الفطور ويُسلمني مصروف يدي قبل خروجي للعمل أطال الله في عُمره ولا حرمني الله منه، وكان يتكفل بشراء ملابس ليولابني هو ووالدتي لعدم استطاعتي بسبب تكاليف المركز ومتطلباته التي لا تنتهي، وكانت أمي يعطيها العافية نتكفل بطهي غِذاء ابني الخالي من أي مواد حافظة،استنزفت ماديًا حتى وصل رصيدي 35هللة في شهر من الأشهر ووقتها طبعت الإيصال للذكرى، باختصار رصيدي ما يجي قبل نهاية الشهر إلا هو مصفِر، ومُحتفظةبجميع فواتير ما دفعته للمركز بالتفصيل.

نعم أعترف حالة ابني تحسنت كثيرًا (بمركز ت، ف)ولولا الله ثم مجهوداتنا أنا وهم لما تحسن ابني، لكني عانيت في أن مُجرد ابني يسكب ماء بدورة مياه المركز أو يتشاجر مع زملاؤه، المركز يعمل للاشتراك الأكاديمي تجميد حتى أدفع لهم إجباريًا مبلغ وقدرهلإخضاعه لجلسات تعديل السلوك، وهذا الشيء إجباري من المركز فقد وقعت على أوراق المركز نفسه من شروطه نصًا صفحة 11 ” وفي حالة ثبت على المُشترك أي سلوكيات عدوانية أو عنيفة سيتقوف المشترك عن البرنامج ويُرفع تقرير من الإدارة لولي الأمر بضرورة إشراكه في برنامج تعديل السلوك وفي حالة عدم الموافقة بحق المركز إيقاف اشتراكه نهائيًا” .

وفي حالة تغيب الطفل لأي سبب عن الجلسات لا تُقبل الأعذار ولا تُعوض الجلسات، فقد صادفني هطول الأمطار وأرسل الدفاع المدني رسالة نصية بخطورة ذهاب الأبناء إلى المدارس وحذروا من الخروج حتى أن وزارة التعليم حذرت من حضور الطلاب إلى المدارس وغاب ابني جلستين، اتصلت عليهم بأن ابني تغيب بسبب هطول الأمطار ومتى سيتم تعويض الجلسات؟ رفضوا تعويضي بحجة أنهم لا يتبعونلوزارة التعليم إنما هم تابعون وزارة الصحة، ذكرت لهم أن الدفاع المدني حذر من الخروج لكنهم لم يستجيبوا ولم يتم تعويض ابني عن الجلستين، والله اضطررت أنا ووالدي الخروج من المنزل وتوصيل ابني للجلسات رغم تحذير الدفاع المدني من الخروج فقط لتحضيره بجلسات تعديل السلوك لكم أن تتخيلوا معاناتي أنا وأبي، حيث من بين شروط المركز نصًا صفحة 10: ” لا يوجد تعويض على الغيابات مهما كانت الأسباب إلا مرض أو وفاة لا قدر الله”

من بين شروط المركز نصًا صفحة 8: “الإدارة لا تسمح بتجميد الاشتراك أو الجلسات تحت أي ظرف”.

وفي مرة من المرات مسؤولة بالمركز وكانت المشرفة الأكاديمية أ\ع،غ كادت تفصل ابني من المركز حيث قدمت لي ورقة بملاحظات عنه تاريخ 20\8\2016م واستقبلت اتصال من المركز أنها تريد مقابلتي وأثناء المقابلة طلبتني بضرورة إني أبحث عن مركز آخر يستقبل ابني لو لم أُخضعه لجلسات تعديل السلوك كما ينص في دفتر شروط المركز نصًا صفحة 11 ” وفي حالة ثبت على المُشترك أي سلوكيات عدوانية أو عنيفة سيتقوف المشترك عن البرنامج ويُرفع تقرير من الإدارة لولي الأمر بضرورة إشراكه في برنامج تعديل السلوك وفي حالة عدم الموافقة بحق المركز إيقاف اشتراكه نهائيًا” .

وأخبرتها بعدم استطاعتي ماديًافقد اُستنزفت لم تستجيب لي رغم بكائي وإثباتي لها أنه ليس لدي المبلغ المطلوب برصيدي لجلسات تعديل السلوك، مما اضطرني إلى التواصل مع مُديرة المركز وصاحبته شخصيًا بأنهم مركز مُتخصص في حالته فكيف لها أ\ع،غ أن تتخلى عن ابني بهذه السهولة؟ وبعد نقاش مُطول حتى تم إبقاؤه بالمركز وأصرواضرورة إخضاعه لجلسات تعديل السلوك كما هو مذكور بورقة الملاحظات بضرورة ذلك التي استلمتها من القسم الأكاديمي، فأخذت المبلغ من أمي ودفعته للمركز وأخضعته للجلسات.

بعد مرور عامين على ابني(بمركز ت، ف) بإجازة الصيف عام 2018م ألحقته بمركز آخر وهو مركز تيجان للتدخل المبكر، الشهر الواحد بـ4000 ريال، وقد ألحقته شهرين مُتتاليين يعني ب8000 ريال الشهرين تصور ذلك، وكان البرنامج يشمل “البرنامج الأكاديمي – التخاطب – تعديل السلوك – الترفيه”

س5: كم التكلفة المادية تقريباً للعام الواحد؟

لا أستطيع أن أحصر كم العام الواحد يُكلفني، لكن وصل المبلغ اليوم فوق الـ170,000ريال، بعض الفواتير تخلصت منها بسلة المُهملات قهرًا لما واجهته بوزارة العدل، فقد رفعت قضية لمحكمة الأحوال الشخصية مُطالبة بنفقة ابني من طليقي وإرجاع جميع ما تكلفت به مُرفقبفواتير لاسترجاعها منه، وبسبب عدم اعتراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كمرض، تسبب ذلك لعدم وجود دعم حكومي من وزارة الصحة لهؤلاء الأطفال المظلومين، وتسبب أيضًا لعدم استطاعتي بإرجاع ما دفعته لابني خلال فترة رحلة علاجه بالأربع الأعوام الماضية المُنصرمة.

أما عن المدراس فحدث ولا حرج، معاناة مُنقطعة النظير فيما واجهته لقبول ابني، فالمدارس الحكومي رغم الواسطات لم يتم قبول ابني بالمدراس بها بحجة الازدحام، مما اضطرني إلحاق ابني بمدرسة (د.ت.ح) الخاصة، ولا أحكي لك معاناتي من شكاوي مُديرة المدرسة الابتدائية أ.ب ، لدرجة طردت ابني قبل انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة بيومين باتصال هاتفي من مساعدتها ن،عقائلة ” الو أم الطالب ع،م،غ كيف حالك

أنا: الحمد لله، نعم معاك.

ن،ع: أقولك ايش المدرسة الا تبغي تنقلي عليها ابنك؟

أنا: أي مدرسة؟؟ ،ليش لا سمح الله، ليش أنقل ولدي.

ن،ع: لا!! بس أبلة أ.ب هنا تقول لك ابنك مو مقبول السنة الجاية، بسرعة ايش اسم المدرسة الا تبغي تنقلي عليها ولدك عشان ندرجها ببرنامج نور؟

أنا: أ. ن،علا تاخذيني بالدوكة، فجأة تتصلي علية صباح الله الساعة 9 وتفاجئيني بطرد ولدي، رغم وعد مديرة المدرسة أ.ب لوالدي بأن ولدي زي ولدها وراح يكمل سنة ثانية وثالث بيها؟ إيش أستجد؟، على العموم هل أنت مسؤولة وقد كلامكدا؟

ن،ع: نعم وهذا كلام أبلة أ،ب لك، وترى كلامنا قانوني وسألنا محامي فيه.

أنا: شكرًا، لكن صدقيني ماراح أسكت عن حق ولدي وراح تتحاسبوا على طردكم المفاجئ له.

ن،ع: عندك يومين لين تاخذي شهادة ولدك وملفه، وتقولك هنا أبلةأ،ب ترى مدرستنا طوال رمضان فاتحة لو ما قدرتي دي اليومين تستلمي ملفه وشهادته، مع السلامة.

بعدها أرسلت عبر برنامج الواتس آب رسالة أطالب فيها مديرة المدرسة أ،ب بتسليمي ورقة رسمية بأسباب طرد ابني من المدرسة، تقرأ رسالتي ولا ترد.

أتصل عليها ما ترد، يتصل عليها والدي ما ترد على اتصالاته.

وعندما استلمت ملف ابني من المدرسة أكتشف بأنها أرفقت ورقة فحواها بأنها نسقت معي اجتماع وتم الاتفاق به معي بنقل ابني إلى مدرسة أُخرى، والله يشهد لم يتم ذلك، وحسبنا الله و نعم الوكيل.

وقد قدمت شكوى في نزاهة هيئة مُكافحة الفساد ضد مدرسة درا التربية الحديثة، وضد مُديرة المدرسة

أ، ب التي تسببت في تأخر دخول ابني للمدرسة لمدة أسبوع كامل للعام المُنصرم 1441هـ، الأطفال بدأوا الدوام بالمدارس وابني جالس بالبيت ولا مدرسة قبلته، حيث أن المدرسة الحكومية الطُفيل بن عمر لم تقبله رغم وعد مسؤول لوالدي بقبول ابني بالمدرسة، ومدرسة قاعدة الملك عبدالله الجوية لم تقبله كذلك رغم وعد مسؤول لوالدي بقبول ابني بمدرستهم كلاهما بحجة عدم تواجد مُدير المدرسة وإزدحامها.

س6: هل حالة فرط الحركة مدرجة ضمن برنامج التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟

لا، فحالات فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHDليست مُدرجة ضمن برنامج التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

س7: هل يتلقى أي دعم حكومي؟

لا، ليس هناك أي دعم حكومي بوزارة الصحة، بسبب عدم اعتراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعيةبفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كاضطراب.

س8: من يدفع كل هذه التكاليف؟

أنا دفعت جميع ما ذكرته من تكاليف، ووالدي ووالدتي جزاهم الله كل خير وأطال الله في عمرهم يغطوا تكاليف ما لا أستطيع شراءه و تغطيته حيث سنة أولى ابتدائي تكفل والدي بدفع أقساط المدرسة لابني وأنا تكفلت بدفع الدروس الخصوصية بسبب إخراج المديرة أ.ب بمدرسة (د.ت.ح) لابني من حصص الفصل فقط تسمح له بحضور أول 15 دقيقة من كل حصة فنزل مستواه التعليمي مما اضطرني الاستعانة بمعلمة دروس خصوصية لتدريس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما عن نفقة والده فقط يدفع 500ريال وبدأ تطبيق الحُكم شهر ذو القعدة عام 1440هـ أي بعد 3 سنوات ونيف، أي مُنذ أن أخذت صك حضانة ابني رسميًا من محكمة الأحوال الشخصية، لك أن تتخيل أُنفق على ابني 4 سنوات وأطالب بالنفقة لي3 سنوات، بسبب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعدم اعترافها لفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كاضطراب وبالتالي وزارة العدل بمحكمة الأحوال الشخصية لم تعترف بالفواتير التي قدمتها لهم.

وبالتالي لم يتم استرجاع أموالي ومستحقاتي من طليقي رغم تقديمي لمحكمة الأحوال الشخصية فواتير أصل لما دفعته من مصاريف لعلاج ابني وتعليمه، باللهجة العامية “أنا شايلة كل شيء على ظهري، وأهلي الله يحفظهم لي ولا يحرمني منهم”.

و مع الأسف الشديد بشهر ذو القعدة 1440هـ تم الحُكم لي بالنفقة فقط 500ريال، ولم يتم استرجاع مالي من طليقي رغم وجود فواتير نسخة أصل.

س9: هل سبق أن تقدمتي بشكوى أو تظلم ضد هذا الحكم؟

لا، لم أشتكي، وها أنا اليوم أبث همي وشكواي إلى الله ثم إلى الصحافة، اللهم إني مغلوب فأنتصر.

س10: ماهي مطالبك؟

إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

خافوا الله فينا كأهالي، أرحمونا من استغلال المراكز لنا ماديًا، اعترفوا بفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كاضطراب، حتى يتم دمج هؤلاء الأطفال المظلومين ضمن برنامج التأهيل الشامل التابع لوزارتكم المُوقرة، وأُسوةً بأطفال التوحد، فطفل فرط الحركة مُواطن وانسان ومن حقه الانضمام إلى برنامج التأهيل الشامل.

إلى وزارة الصحة:

نأمل منكم بعد اعتراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعيةبفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كاضطرابعمل برامج خاصة لهؤلاء الأطفال المظلومين بالمستشفيات الحكومية، وتضمين تلك البرامج على التالي:

” جلسات تخاطب، جلسات تعديل سلوك، جلسات تنمية مهارات، جلسات صعوبات تعلم”، أُسوةً بأطفال التوحد، فطفل فرط الحركة مُواطن وإنسان ومن حقه تلك البرامج، ومن حقه أن يجد من يُعالجه من خلالكم.

إلى وزارة العدل:

نأمل منكم بعد اعتراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كاضطراب،ومساعدتي في استرجاع كامل المدفوعات من طليقي، فلدي فواتير أصل، والفواتير تُعامل مُعاملة الكيمبيالات، ومن حقي استرجاع المدفوعات منه، فأنا أم (من حق الطفل علي أن أربيه!، لكن ليس من واجباتي أن أصرف وأدفع استقدام جليسة، وراتب جليسة، و مدارس خاصة بسبب عدم قبول المدارس الحكومية لابني،و غذاء خاص به، و كسوته، و أدويته، و الترفيه، ولمعلمة دروس خصوصية)، فخادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظه الله ولا حرمنا الله منهم سهلو أمورنا في الحضانة والولاية وفي حقنا في استخراج جواز السفر وحق السفر بأبنائنا،أتمنى تسهلوا أمري في استرجاع حقوقي.

نأمل من وزارتكم بعد اعتراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD كاضطراب، تثقيف جميع من يعمل بقطاعكم بماهيته؟

إلى وزارة التعليم:

نأمل منكم تثقيف المدارس الحكومية والخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

نأمل منكم إصدار تعميمشديد اللهجة على المدارس الحكومية والخاصة بقبول أطفال اضطراب لفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD بالمدارس، وتهيئة بيئة تعليمية لهم، فطفل فرط الحركة مواطن وإنسان ومن حقه التعليم، ومن حقه أن يجد من يحتويه.

إلى سيدي والأب الحنون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى تاج راسنا وأمير قلوب الشبات والشباب سيدي ولي العهد محمد بن سلمان أشكركم على القرارات الأخيرة والتي ساهمتفي تمكين المرأة بشكل لم يُسبق في تاريخ الوطن العربي قاطبةً، لا حرمنا الله منكم،وأُناشدكم بتخصيص مادة وقانون يُحدد بها الحد الأدنى والأقصى في النفقة، فهذا الزمن الذي نعيشه 500ريال لا تكفي ولا تُغطي مطالب الحياة لأبنائنا نحن المُطلقات.

أناشدكم يا حكومتنا الغالية بالتكفل ماديًا بتعليم ابني وعلاجه، لدي اسم المدرسة وما تقدمه من برامج والتي تشمل جميع احتياجاته ولكن لا أستطيع دفع تكاليفها ولا تكاليف المواصلات لهم فهي فوق استطاعتي، فابني ذكي ماشاء الله، فقط يحتاج مُختصين ودارسين يعلمون كيف يحتوونه، حتى ينشأ ابني كمواطن صالح ينفع الوطن بإذن الله، والله يشهد على صدق نيتي.

ابنتكم العاشقة لوطنها ومليكها لانا عادل مساوى