شركة الجزيرة تكافل تعلن فتح باب التوظيف للجنسين لجميع التخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني فتح باب التوظيف (للرجال والنساء)، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في جميع التخصصات، عبر (برنامج قادة مُستقبل التأمين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس (جميع التخصصات) ، إجادة اللغة الإنجليزية ، واجتياز المقابلة الشخصية.

واشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م وينتهي بتاريخ 2019/10/03م، حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]