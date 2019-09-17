ضاحي خلفان: خير المملكة شمل الأشقاء والأصدقاء

نايف السالم(صدى):

علق نائب رئيس شرطة أبوظبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الثلاثاء، على الهجمات المتتالية ضد معامل شركة أرامكو بالمملكة، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، على مساعدات المملكة الدائمة والمستمرة لأشقائها العرب وأصدقائها.

وقال في تغريدة له ” ‏خير المملكة العربية السعودية قدم للعديد من الأشقاء والأصدقاء..ولكن من المؤسف هناك الناكرون والجاحدون والحاسدون وهؤلاء لا ينفع الخير فيهم بدون ادنى شك “.

كما أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أحد هذه الأمثلة السيئة التي أنكرت دور المملكة ومساعدتها المستمرة.