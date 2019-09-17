3 وظائف نسائية شاغرة في شركة البستان التجارية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة البستان التجارية التابعة لمجموعة العليان، باب التقديم إلى 3 وظائف نسائية شاغرة؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- مُنسقة موارد بشرية HR Coordinator:

يشترط أن تكون المتقدمة خريجة تخصص ” موارد بشرية، لغة انجليزية ” أو تخصص إدارية ذات صلة.

2- موظفة استقبال Receptionist ” وظيفتان “:

ويشترط أن تكون المتقدمة تجيد اللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ” مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد ” [email protected]