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    سبتمبر

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  3. جندي يطلق النار على نفسه بالخطأ اثناء الاستعراض العسكري

جندي يطلق النار على نفسه بالخطأ اثناء الاستعراض العسكري




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