حلول بسيطة للوقاية من صعقات الكهرباء الساكنة بالسيارة

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات إن التعرض لصعق كهربائي عند لمس الباب عند نزولكم من السيارة ، يعود إلى أن السيارة فرغت جزءً من كهرباءها الساكنة في جسدك، وقد اكتسبت السيارة هذه الكهرباء نتيجة تجمع الكثير من الإلكترونات على جسمها نتيجة لاحتكاك اطاراتها بالأرض.

واليوم سنستعرض معكم

واستعرض المختصون حلولاً بسيطة للوقاية من هذه المشكلة تماماً، مُشيرين أنه قبل نزولك من السيارة ووضع رجلك على الأرض، المس بأي جزء من جسدك الهيكل المعدني للسيارة، لتتساوى شحناتها مع شحناتك، وبذلك تسلم من هذا النوع من الصعقات.

وأحد الأسباب الشائعة أيضاً لهذه الصعقات هو أن تكون أنت مشحون بشحنات كهربائية ساكنة نتيجة لاحتكاك ملابسكم بتنجيد السيارة، لذا ننصح عند تركيب أنواع الأقمشة يجب عليكم اختيار الأقمشة القطنية وليس النايلون أو البوليستر.