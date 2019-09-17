مطالبات عالمية برد جماعي على هجمات أرامكو

لندن(صدى):

طالبت كل من بريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، برد جماعي على الهجمات الإرهابية على معملي أرامكو في محافظة بقيق.

ودعت الدوليتن، المجتمع المدني إلى رد جماعي على هذه الهجمات التي تشير أصابع الاتهام بها إلى إيران، وفق اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية.

واتفق كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، خلال مكالمة هاتفية، على ضرورة العمل معًا إلى جانب الشركاء الدوليين للاتفاق على رد جماعي.

وتسببت الهجمات على معملي أرامكو، في خفض الإنتاج بمقدار 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل 6% من الإنتاج العالمي، فيما حمّلت واشنطن إيران مسؤولية هذه الهجمات.

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