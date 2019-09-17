فتاة تهدد بقتل 400 شخص لأجل الاستمتاع

واشنطن(صدى):

هددت فتاة في الـ 18 من العمر، بإطلاق النار على جميع من في مدرستها السابقة وقتلهم بمتعة ومرح.

واعتقلت الشرطة الأمريكية، الفتاة بعد قالت لزملائها إنها ” ستطلق النار على 400 شخص من أجل المتعة والمرح ” .

كما قامت الفتاة، بعرض شريط فيديو تظهر فيها مهارتها وهي تطلق النار بشكل عشوائي من بندقية آلية اشترتها حديثا.

وبعد تفتيش منزل الفتاة، عثرت الشرطة على بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة لها.

واكتشفت الشرطة أثناء التحقيق، أن والدة الفتاة كانت تعلم أن ابنتها كانت تمتلك أسلحة، لكنها لم تعر ذلك أي أهمية.

كما تبيّن أن الفتاة، طُردت من المدرسة التي هددت بارتكاب مجزرة فيها بسبب مشاركتها في عدة حوادث عنف.