تناول السوشي يهددك بأمراض خطيرة لا علاج لها

أميرة خالد(صدى):

يواصل العلماء التحذير من تناول طعام السوشي؛ لأضراره العديدة على الصحة، إذ يزيد من خطر الإصابة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية؛ بسبب الانتشار السريع للبكتيريا غير المعالجة.

وأكد العلماء، أنه يجب الابتعاد عن تناول الأسماك النيئة او غير المطهوة جيدًا مثل ” السوشي “؛ لأنها قد تنقل أمراضًا لا يمكن علاجها حتى بأقوى العقاقير.

وأوضحوا أن هذه البكتيريا التي ثبت تضاعفها خلال أكثر من 5 سنوات تقريبًا، تتعلم التكيف وتصبح مقاومة للعقاقير عندما يتناول الناس جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية أو إذا أُعطيت دون داع.

وتوصل العلماء لهذه النتائج، بعد إجراء دراسة على الدلافين في بحيرة ” إنديان ريفر “، مؤكدين أن أحد البكتيريا التي تم رصدها يعد من مسببات الأمراض المعروف بأنها تسبب تسممًا خطيرًا في المأكولات البحرية.

كما أشاروا إلى أن عشاق السوشي أكثر عرضة للخطر؛ لأن البكتيريا غير المعالجة تعيش في اللحوم النيئة، لذا يجب الحرص على طهو الطعام بدرجة حرارة ساخنة كافية لقتل أي بكتيريا ضارة.