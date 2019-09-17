ما لا تعرفه عن مصل الإنفلونزا الموسمي وفوائده

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح ، إن لقاح الإنفلونزا، هو عبارة عن تطعيم موسمي يحتوي على أجسام مضادة تقاوم ثلاثة سلالات فقط من فيروس الإنفلونزا، هم الأكثر شراسة وخطورة، وكذلك انتشارًا .

وأوضح ، المحمدي أن اللقاح أحد عوامل الوقاية الأساسية من الإصابة من الإنفلونزا، والذي يمكن تناوله بداية من عمر 6 أشهر، وحدد الفئات الأكثر احتياجًا لذلك اللقاح، وهم: ( الأطفال فوق سن 6 أشهر ، السيدات الحوامل ، كبار السن ، مرضى الجهاز التنفسي ، مرضى السكري من النوعين الأول والثاني ، مرضي القلب أيضًا عرضة لمضاعفات بسبب فيروس الإنفلونزا ، الصابون بالفيروسات الكبدية ، ومرضى الكلى ) .

كما حدد المحمدي فئات أخري يجب الحذر بشأن تناولهم لقاح الإنفلونزا وهم : الأطفال أقل من عمر 6 أشهر ، من تعرضوا للإصابة بالحساسية عند تناوله اللقاح في العام الماضي ، و من يعاني من حساسية البيض، يجرى تقييم وضعه الصحي واختيار إذا كان من المناسب تناوله اللقاح أم لا، بقياس حجم المخاطر على الشقين، بعد الرجوع لتاريخه المرضي واستجابته للعلاج.

ينصح مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، تناول لقاح الإنفلونزا للحماية والتحصين ضدد بعض فيروسات الإنفلونزا الشرسة، مشيرًا إلى أن الوقت المثالي لتناولها بداية من شهر أكتوبر حتى آخر نوفمبر، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللقاح، وأن تناوله بعد ذلك لا يضر ولكنه يقلل من فترة الاستفادة به.