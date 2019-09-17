أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في المنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم سعود بن محمد الحربي , بعد تكليفة مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر ‏بالمنطقة.

وتمنى سموه التوفيق والنجاح له منوها بشرف الخدمة ودورهم المهم في الميدان وسرعة استجابة الحالات الطارئة .

‏وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود رجالات الهلال الأحمر في المنطقة ووقوفهم بشكل أولي ومباشر على الحوادث والإصابات سائلاً الله العلي القدير أن يكتب ما يقدمونه من أعمال في ميزان حسناتهم