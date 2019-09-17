بالفيديو.. مهندس فرنسي: السجون القطرية ” أدغال ” وعائلة تميم ” مافيا “
وثق مهندس فرنسي 6 سنوات من السجن في قطر بكتابين، واصفا السجون هناك بالأدغال، والعائلة الحاكمة في قطر بالمافيا التي تستولى على أموال الآخرين.
وقال في حديثه لقناة ” العربية ” إن الكل يعاني في أدغال السجن القطري اضطررت إلى التعايش مع الآخرين، وكنا 20 إلى 40 سجينا في زنزانة لا تتسع إلا لـ10.
وأضاف : قطر تمول الإخوان المسلمين في الأحياء الشعبية بأوروبا وتسهل لهم اختراق الأحياء الشعبية في فرنسا، مشيرًا إلى أن بعض الأحياء تحولت إلى بؤر الأسلحة.
مهندس فرنسي يوثق 6 سنوات من السجن في #قطر بكتابين، واصفا السجون هناك بالأدغال وقال إن الدوحة تمول الإخوان المسلمين في الأحياء الشعبية بأوروبا pic.twitter.com/8vN5K1fzC5
— العربية (@AlArabiya) September 17, 2019
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