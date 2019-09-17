بالفيديو.. مهندس فرنسي: السجون القطرية ” أدغال ” وعائلة تميم ” مافيا “

نايف السالم(صدى):

وثق مهندس فرنسي 6 سنوات من السجن في قطر بكتابين، واصفا السجون هناك بالأدغال، والعائلة الحاكمة في قطر بالمافيا التي تستولى على أموال الآخرين.

وقال في حديثه لقناة ” العربية ” إن الكل يعاني في أدغال السجن القطري اضطررت إلى التعايش مع الآخرين، وكنا 20 إلى 40 سجينا في زنزانة لا تتسع إلا لـ10.

وأضاف : قطر تمول الإخوان المسلمين في الأحياء الشعبية بأوروبا وتسهل لهم اختراق الأحياء الشعبية في فرنسا، مشيرًا إلى أن بعض الأحياء تحولت إلى بؤر الأسلحة.