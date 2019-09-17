وظائف إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال حديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى ” مُدقق حسابات ” .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة)، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي هنــــــــــــــــــا .