مسؤولة تظهر في حمام من الشوكولاته

موسكو(صدى):

نشرت مسؤولة محلية روسية رئيسة شركة تكنولوجيا المعلومات الحكومية في مقاطعة أوليانوفسك، سفيتلانا أوبينشيفا صورا لها وهي تستحم بسائل لزج من الشوكولاته، مما أثار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت المسؤولة على الصور قائلة: ” الشوكلاتة لا تكون كثيرة أبدا ” ، حيث سخر كثيرون منها واصفين إياها بكليوباترا الروسية كناية عن الملكة الفرعونية التي قيل إنها تستحم في حوض من الحليب للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها.

ودفعت هذه التعليقات المسؤولة إلى حذف صورها في وقت لاحق.