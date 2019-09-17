تفاصيل جديدة عن هجوم أرامكو

نايف السالم(صدى):

كشفت شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشأتان تابعتان لشركة ” أرامكو ” شرقي المملكة.

وقالت مشيرة إن مصدر الهجوم كان قاعدة إيرانية قريبة من العراق والصواريخ أطلقت فوق العراق والتفت فوق الكويت وصولا إلى منشآتي النفط، لإخفاء مصدر إطلاقها.

وأضافت أن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها وسقطت في الصحراء قبل الوصول إلى وجهتها، قائلة ” لا مؤشرات على الإطلاق أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة خاصة اليمن “.

ويذكر أن ميليشيات الحوثي الإيراني تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو ” بطائرات مسيرة، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكد ان النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.