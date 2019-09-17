10 سنوات سجن ومليون ريال غرامة لـ عارِض الرشوة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن مجرد عرض الرشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام، يُعتبر جريمة موجبة للمساءلة الجزائية.

وقالت النيابة: مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، تقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه، وموجب للمساءلة الجزائية طبقاً لأحكام المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة.

وأضافت أن عقوبة مرتكب هذه الجريمة هي السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.