وظائف إدارية شاغرة للجنسين في البريد

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مؤسسة البريد السعودي، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، تحت المسميات والشروط التالية:

1- المشرف العام على التشغيل- مكتب الرئيس:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وأعلى في تخصصات ” إدارة أعمال، التنظيم والتطوير الإداري، هندسة صناعية، هندسة حاسب آلي “.

2- مستشار مالي- قطاع الشؤون المالية:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وأعلى في تخصصات ” المحاسبة، الاقتصاد، إدارة مالية، تمويل واستثمار “.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 18 محرم 1441هـ؛ ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 28 محرم 1441هـ.

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