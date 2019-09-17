” جوستن ” رئيسا تنفيذيا لوقت اللياقة

محمد السعران(صدى):

عينت شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، السيد جوستن موسجروف رئيسا تنفيذيا للشركة، ويتمتع السيد جوستن بخبرة تزيد عن 30 عاما في مجال الصحة والترفيه، بعد أن شغل العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات الكبيرة.

كما ساهم جوستن في إنشاء مجموعة ناجحة من أندية اللياقة البدنية في المملكة المتحدة، لمعرفته العميقة بعالم اللياقة البدنية.

وكانت شركة لجام قد عينت السيد أحمر أعظم الرئيس التنفيذي السابق، مستشارا للشركة مقدمة له الشكر على تكريس خبراته المالية والتشغيلية لخدمة الشركة خلال الخمس سنوات الماضية.