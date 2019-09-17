مجمع الأمل ينظم محاضرات تثقيفية للكادر الصحي عن سلامة المرضى 

سعيد العجل(صدى):

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم محاضرات تثقيفية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لسلامةالمرضى 2019م، تحت شعار “تحدث لسلامة المريض” وذلك بالقاعة الرئيسية في المجمع.

واستهدفت المحاضرات الأطباء والصيادلة والممرضين وموظفي الجودة وسلامة المرضى ومنسقيهم ومكافحة العدوى والعاملين في الأقسام الأخرى المعنية بخدمة المرضى.

وقدمت الصيدلانية عبير الصيعري محاضرة بعنوان “الأخطاء الدوائية” تحدثت فيها عن السلامة الدوائية وأهمية رصد وتوثيق الأخطاء والملاحظات التي قد تحدث ويتم رصدها عن طريق الفريق العلاجي والرفع بها، وخاصة تلك التي تنتج عن تشابه الأدوية أو اختلاف الشركات المصنعة، وقدم الدكتور محمد ظاهر محاضرة بعنوان “معايير سلامة المرضى الخاصة بمكافحة العدوى” تحدث خلالها عن أبرز المعايير التي يجب تطبيقها في المنشآت الصحية ودورها في مكافحة العدوى والمحافظة على سلامة المريض.

ويهدف هذا اليوم، للتأكيد على مراعاة سلامة المرضى عند تقديم الخدمة، في عدة موضوعات في الصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمختبرات والتمريض والأشعة والأسنان والجراحة، إضافة إلى التوعية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمرضى.