أوراوا الياباني يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

ضمن فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، تأهله للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على شنغهاي الصيني.

وبالرغم من التعادل الإيجابي الذي سيطر على مباراة اليوم بهدف لكل فريق، إلا أن أوراوا الياباني يتأهل إلى نصف النهائي بأفضلية التسجيل خارج الأرض، مستفيدًا من تعادله ذهابًا خارج ملعبه بهدفين لمثلهما.

وتعادل بطل اليابان أوراوا مع ضيفه الصيني، بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لدوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يلتقي أوراوا الياباني في الدور قبل النهائي الفائز من مجموع مواجهتي جوانجزو إيفرجراند الصيني، وكاشيما أنتلرز الياباني، والتي ستقام غدًا الأربعاء.