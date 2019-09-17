سيدة تتخلص من زوجها بإلقائه في النيل بسبب خلافات بينهما

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بمساعدة آخرين؛ حيث قامت بإلقائه في نهر النيل بسبب خلافات بينهما.

وتفصيلآ، قامت ” الزوجة ” باستدراج المجني عليه لمنطقة نائية، حيث احتسى ” الشاي ” بعد أن وضعت فيه المنوم، ثم قيدته وألقت به في نهر النيل بمساعدة اثنين آخرين.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بالاشتراك مع اثنين آخرين.