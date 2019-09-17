بالصور.. تويوتا ترفع الستار عن لاندكروزر 79 ناميب 2020 وتعلن سعرها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة تويوتا عن سيارتها الجديدة لاندكروزر 79 ناميب الجديدة ، والتي جاءت بمزيج يجمع بين تصميم تويوتا القديم في الثمانينات والحداثة في شكل فريد .

وتتمتع السيارة الجديدة بنظام ترفيهي بشاشة لمسية مع بلوتوث والتنقل عبر الأقمار الصناعية ، فضلاً عن هيكلها المميز الذي تم إختياره بعناية .

وتم الإعلان عن سعرها رسمياً وهو 61.130 دولار ، أي ما يعادل 229 ألف ريال ويعتبر سعر مرتفع إذا ما قارناها بفورد رينجر .

وتمتاز السيارة أيضاً بوسائد هوائية للركاب والسائق ، مع محرك ديزل سعة 4.3 لتر لقوة 205 حصان و430 نيوتن .متر ، بينما يولد عزم دوران عند 1.200 ، 3.200 دورة /دقيقة .

وتتوافر السيارة باللونين البيج الرملي والأبيض العاجي ، بينما تكون أغلب مقاعدها باللون الرمادي .