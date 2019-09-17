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  3. بالصور.. تويوتا ترفع الستار عن لاندكروزر 79 ناميب 2020 وتعلن سعرها

بالصور.. تويوتا ترفع الستار عن لاندكروزر 79 ناميب 2020 وتعلن سعرها

بالصور.. تويوتا ترفع الستار عن لاندكروزر 79 ناميب 2020 وتعلن سعرها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة تويوتا عن سيارتها الجديدة لاندكروزر 79 ناميب الجديدة ، والتي جاءت بمزيج يجمع بين تصميم تويوتا القديم في الثمانينات والحداثة في شكل فريد .

وتتمتع السيارة الجديدة بنظام ترفيهي بشاشة لمسية مع بلوتوث والتنقل عبر الأقمار الصناعية ، فضلاً عن هيكلها المميز الذي تم إختياره بعناية .

وتم الإعلان عن سعرها رسمياً وهو 61.130 دولار ، أي ما يعادل 229 ألف ريال ويعتبر سعر مرتفع إذا ما قارناها بفورد رينجر .

وتمتاز السيارة أيضاً بوسائد هوائية للركاب والسائق ، مع محرك ديزل سعة 4.3 لتر لقوة 205 حصان و430 نيوتن .متر ، بينما يولد عزم دوران عند 1.200 ، 3.200 دورة /دقيقة .

وتتوافر السيارة باللونين البيج الرملي والأبيض العاجي ، بينما تكون أغلب مقاعدها باللون الرمادي .

 

 


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