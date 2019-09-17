مجموعة السنبلة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة السنبلة، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بالشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- اختصاصي الموارد البشرية Human Resources Generalist:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الموارد البشرية ” أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، مع إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

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2- مُراقب داخلي Internal Controller:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” المحاسبة، المالية “، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المخاطر التشغيلية، الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي، وإجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

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كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء 2019/09/17م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، لافتة إلى أنه يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.