حيلة بسيطة لمنع التصاق الشعر بالفرشاة

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في التجميل ، إنه من المشاكل التي تتم مواجهتها عند تسريح الشعر بالفرشاة التصاق الشعر بها وصعوبة إزالته. ورغم هذا من الضروري القيام بتنظيفها وخصوصاً إذا كان يتم استخدامها من قبل اشخاص عدة.

وأكد المختصون أنه يمكن وضع حد لهذه المشكلة من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة.

ولهذا توضع قطعة من المحارم المبللة على الفرشاة مع ادخال الاسنان فيها. وبعد ذلك يمكن تسريح الشعر بها بالشكل الاعتيادي. وعند الانتهاء من ذلك تزال المحرمة ويتم رميها في سلة المهملات.

ففي هذه الحالة تساعد المحرمة على تنظيف الفرشاة بسهولة من خلال التصاق الشعر بها، علماً أنه يمكن اللجوء إلى المحارم المعطرة لأنها تمنح الشعر رائحة مميزة.