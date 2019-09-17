ترامب: هجوم أرامكو كان كبيرا وسيكون الرد عليه أكبر بعدة أضعاف
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد إيران؛ بعد استهداف منشآت النفط بأرامكو.
وعن ذلك، قال ” ترامب ” للصحفيين في البيت الأبيض: ” لدينا خيارات كثيرة، لكنني لا أنظر في الخيارات الآن.. نحن نريد أن نحدد بشكل مؤكد من قام بذلك ” .
وتابع: ” نحن على اتصال مع السعودية ودول أخرى في المنطقة… ونبحث ذلك معًا، وسنرى ماذا سيحدث، فهناك طرق لنعرف بالضبط من أين جاء الهجوم ” .
وعن استهداف المنشآت التابعة لشركة “ أرامكو ” ، قال ” ترامب ” : “ هذا كان هجومًا كبيرًا وقد يتم الرد عليه بهجوم أكبر بعدة أضعاف من قبلنا، لكننا نريد أولآ أن نتأكد بالضبط ممن قام بذلك ” .
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 15 دقيقة
لكننا نريد أولآ أن نتأكد بالضبط ممن قام بذلك ” .
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