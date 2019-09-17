ترامب: هجوم أرامكو كان كبيرا وسيكون الرد عليه أكبر بعدة أضعاف

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد إيران؛ بعد استهداف منشآت النفط بأرامكو.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” للصحفيين في البيت الأبيض: ” لدينا خيارات كثيرة، لكنني لا أنظر في الخيارات الآن.. نحن نريد أن نحدد بشكل مؤكد من قام بذلك ” .

وتابع: ” نحن على اتصال مع السعودية ودول أخرى في المنطقة… ونبحث ذلك معًا، وسنرى ماذا سيحدث، فهناك طرق لنعرف بالضبط من أين جاء الهجوم ” .

وعن استهداف المنشآت التابعة لشركة “ أرامكو ” ، قال ” ترامب ” : “ هذا كان هجومًا كبيرًا وقد يتم الرد عليه بهجوم أكبر بعدة أضعاف من قبلنا، لكننا نريد أولآ أن نتأكد بالضبط ممن قام بذلك ” .