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شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف نسائية لحديثات التخرج بالرياض

شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف نسائية لحديثات التخرج بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف لحديثات التخرج من الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (مُمثلة خدمات عملاء) (Customer Services Agent) .

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس ، لا يشترط وجود خبرة سابقة ، إجادة اللغة الإنجليزية ، مهارات التواصل ، ومهارات الحاسب الآلي.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/01م ، من خلال الرابط التالي:
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