  • الثلاثاء 17

    سبتمبر

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  3. سائق يتفاجئ بإحتراق اطارات مركبته اثناء القيادة

سائق يتفاجئ بإحتراق اطارات مركبته اثناء القيادة




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