بالفيديو.. هجوم لاذع ضد أفنان الباتل بسبب تصرفها مع طفل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب مقطع فيديو، نشرته نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والفاشينيستا أفنان الباتل، عبر حسابها على “سناب شات ” ، أثناء مرورها في أحد الشوارع في هجوم لاذع ضدها.

وكشف مقطع الفيديو، عن صوتها في المقطع وهي تنادي طفلاً يبيع السكاكر وسألته عن ثمن الكيس الواحد منها فأجاب بأنه بـ3 ريالات؛ لتعلق إن السعر مرتفع، ما دفع الطفل إلى تخفيضه إلى ريالين.

واستغرب الجميع اعتراضها لافتين إلى أنها تمتلك ثروة كبيرة؛ حيث قال أحدهم: ” تكاسر الضعيف على ريال وهي مليارديرة توقعتها بتعطيه وتاخذ كل الي معه ” و” توقعتها تبغى تشتريها كلها طلع واحد وغالي وتبغى صرف “.