فيديو.. مذيعة تلقي أوراق النشرة وتجري خارج الاستوديو

لندن(صدى):

قررت مذيعة بشكل مفاجيء وسريع الخروج من الاستوديو وإلقاء الأوراق على الهواء مباشرة، ليُصاب العاملين بالقناة بدهشة وحيرة شديدة.

وظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلقاء لارا فيلا مذيعة النشرة الجوية على قناة ” نادين 9 ” الأسترالية، لأوراق البرنامج في الهواء وخروجها تجري من الاستوديو بسرعة كبيرة وغضب.

وبينما كانت المذيعة تقدم أحوال الطقس داخل الاستوديو، قطعت النشرة من المنتصف ثم قالت لزملائها ” يا شباب، هذا كل ما لديّ لأقوله عن أحوال الطقس، السيارة تنتظرني للذهاب إلى المطار “.

وأضافت ” نحن في طريقنا إلى مدينة بوين الساحلية؛ حيث الشعر الأحمر وفاكهة المانجو، سأغادر الآن، وأترككم لقراءة بقية النشرة الجوية “.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أنه عقب خروجها المفاجئ من الاستوديو، ظل المذيعون داخل الاستوديو في حيرة، لكن تصرفت مذيعة أخرى بسرعة، قائلة “شكرًا لك لارا “.