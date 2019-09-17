شركة الزقزوق تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية من الجنسين
كشفت شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية المحدودة عن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمحافظة جدة ، عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات .
وأضحت الشركة التفاصيل كالتالي :
المسمى الوظيفي:
– بائع (للجنسين – وظيفة واحدة).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- لا يٌشترط وجود خبرة سابقة.
المميزات:
– الراتب 5,550 ريال.
– مكافأة سنوية.
– عمولات.
– ويكون المتقدم مسؤول عن التالي :
1- التعامل مع مدفوعات العملاء: تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقاً للسياسة المتبعة.
2- مراقبة مستويات المخزون: مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع المنتجات الواردة.
3- تقديم المشورة للعملاء: توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار.
4- بيع المنتجات: بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء.
التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء الموافق 18/1/ 1441هـ ، من خلال بوابة العمل الوطنية “طاقات ” وذلك عبر الرابط التالي : هنا
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