شركة الزقزوق تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية من الجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية المحدودة عن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمحافظة جدة ، عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات .

وأضحت الشركة التفاصيل كالتالي :

المسمى الوظيفي:

– بائع (للجنسين – وظيفة واحدة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يٌشترط وجود خبرة سابقة.

المميزات:

– الراتب 5,550 ريال.

– مكافأة سنوية.

– عمولات.

– ويكون المتقدم مسؤول عن التالي :

1- التعامل مع مدفوعات العملاء: تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقاً للسياسة المتبعة.

2- مراقبة مستويات المخزون: مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع المنتجات الواردة.

3- تقديم المشورة للعملاء: توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار.

4- بيع المنتجات: بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء.

التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء الموافق 18/1/ 1441هـ ، من خلال بوابة العمل الوطنية “طاقات ” وذلك عبر الرابط التالي : هنا