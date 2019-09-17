بالصور.. لجين عمران تدعم شقيقتها أسيل بطريقتها الخاصة

أميرة خالد(صدى):

دعمت الإعلامية لجين عمران؛ شقيقتها أسيل في عملية التصويت خلال مشاركتها في مسابقة ” نيكلوديون ” للحصول على لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ” ماذا لو “.

ونشرت لجين صوراً تجمعها بشقيقتها وكتبت عليها ” اعطيتها صوتي لأنها أختي وروحي وقلبي. أعطيتها صوتي لأني مؤمنة بموهبتها من لما كان عمرها 16، مؤمنة بحنيتها وبقلبها الكبير ولر والديها. مؤمنه بطموحاتها الكبيرة لحدود السما “.

وكشفت عن صورة طريفة لأسيل وكتبت عليها: ” مهما كبرت بتضل بقلبي وعيوني هذبك البنت الصغيرة اللي لما ولدتها امي تورطت انا فيها بس كانت اروع ورطة واجمل نعمة “.