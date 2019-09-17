نهاية دموية لمطاردة قوية بين فهد وظبي

نيروبي(صدى):

التقط رجل الأعمال والمصوّر الهاوي ديباك شانكار؛ 35 عاماً، تفاصيل مطاردة قوية ودموية بين فهد إفريقي وظبي صغير في محمية ماساي مارا بكينيا.

ويروي شانكار؛ قائلاً: كنت في سيارتي الجيب مع مجموعة من السياح، كنا ننتظر الفهد “ايماني” كي يخرج من مخبئه، بينما كان هو ينتظر صيداً لصغاره، في الصباح حاول الصغار اصطياد فريسة وفشلوا، فاختبأ هو منذ منتصف النهار في إحدى الشجيرات القريبة.

ويضيف شانكار، بعد ساعتين أو أكثر ظهر الفهد من خلف الشجيرة، ثم حدث كل شيء بسرعة رهيبة، كان الظبي والفهد يتجهان نحونا مباشرة، ومن خلف زجاج السيارة كنت ألتقط الصور بسرعة حتى كادت أعصابي تتحطم ، حيث تمكّن الفهد من قتل الظبي بجوار سيارتي تماماً، ولم يبقَ إلا صورة الدماء تغطي فم الوحش الإفريقي.