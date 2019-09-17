تغيرات منتظرة في النصر بعد الخروج القاري

ماجد محمد(صدى):

ينتظر جمهور النصر حدوث تغيرات جذرية في إدارة النادي، بعد توديع الفريق دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي.

وجاءت هذه الخسارة أمام السد السد القطري بثلاثية كفاجأة قوية للجماهير، فيما يعد البرتغالي روي فيتوريا أبرز الخاسرين بعد الخروج القاري.

وكان ” فيتوريا ” يسعى إلى كتابة اسمه في قائمة أبرز وأهم المدربين الذين تولوا قيادة النادي العاصمي من خلال الوصول لدور الأربعة لأول مرة في تاريخ النادي، خاصة بعد حصوله على لقب الدوري.

ويحتاج النصر خلال الفترة المقبلة إلى استقطابات إضافية؛ تمهيدًا لزيادة الجودة الفنية خاصة على مستوى العناصر المحلية، فلا يمكن إلقاء اللوم على فيتوريا وحده في هذه الخسارة.

وبالرغم من هذه الخسارة، إلا أن النصر يظل أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري والمحافظة عليه للعام الثاني على التوالي في ظل امتلاكه أسماء أجنبية متميزة، ولكنه فقط بحاجة لسد بعض الفجوات.