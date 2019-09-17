احذروا المسابح غير النظيفة.. كائن دقيق يقتل طفلة بعد التهام مخها في 7 أيام

واشنطن(صدى):

لقيت طفلة أمريكية حتفها متأثرة بأمبيما قاتلة بعدما تسللت لدماغ الضحية أثناء السباحة في أحد الأنهار عندما كانت تتنزه مع أسرتها .

وعانت الطفلة ليلى ماي الطالبة بالمرحلة الإبتدائية من صداع وحمى ثم بدأت في الترنح لتنقلها أسرتها إلى أحد المستشفيات بفورث وورث .

وقالت أسرة الطفلة الراحلة ، أنها ظهرت عليها أعراض غريبة منها الهلوسة ، وظلت تعاني من الأميبا طوال أسبوع حتى وفاتها .

وكشف الأطباء أن تلك الأميبا النادرة عبارة عن خلية واحدة وتعيش في المياه العذبة وتصاريف المياه الدافئة بالمنشآت الصناعية والمسابح الغير نظيفة والتي لا تعالج بالكلور ، وتتسلل للمخ عبر الأنف وتعمل على تآكله تقتل المصاب بعد أيام .