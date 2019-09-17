الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال الترجمة
فتحت الخطوط الجوية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمجال الترجمة بالشركة بمحافظة جدة .
وأوضحت الخطوط السعودية تفاصيل الوظائف كالتالي :
المسمى الوظيفي:
– مُترجم (Translator).
الشروط:
1- درجة الدبلوم في (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).
2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عمل كمترجم لمدة لا تقل عن 4 سنوات.
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019 ، وينتهي يوم الإثنين الموافق 30/10/2019 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82514 ] نشر منذ 46 دقيقة
باالتوفيق لكل المتقدمين ..
محقق الوطن[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذه هي إعلانات السعودية .. شهادة الثانوية العامة بدلآ من بكالوريس ترجمة !!!
علشان يعين على درجة مراسل براتب 4200 ريال مع بدل سكن ونقل يصل إلى 5200 ريال ..
الشرهة على مديرعام الخطوط السعودية الذي لا يعلم ولا يعرف ماذا تفعل الموارد البشرية وتصرفاته من ورائه وتارك الغنم ترعى دون مراقبة ..!!