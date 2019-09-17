الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال الترجمة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الخطوط الجوية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمجال الترجمة بالشركة بمحافظة جدة .

وأوضحت الخطوط السعودية تفاصيل الوظائف كالتالي :

المسمى الوظيفي:

– مُترجم (Translator).

الشروط:

1- درجة الدبلوم في (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).

2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عمل كمترجم لمدة لا تقل عن 4 سنوات.

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019 ، وينتهي يوم الإثنين الموافق 30/10/2019 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا