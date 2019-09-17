فيديو صادم.. نهي نبيل تقلد فرح الهادي بطريقة ساخرة
ظهرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل في فيديو صادم سخرت فيه من الفنانة فرح الهادي بطريقة لافته ، مما سبب حالة من الجدل على مواقع التوصل الإجتماعي .
وأبان الفيديو “نبيل ” وهي تقوم بتقليد “الهادي ” بشكل ناقد وهي تقول لزوجها ” عغيل ” ، وتقول “المقرب ” بدلاً من “المغرب ” .
وحقق الفيديو آلاف المشاهدات ، وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين الذين حاول بعضهم تبرير نطق “الهادي ” ، بينما أيًد آخرون إنتقادها .
وكانت “الهادي ” قد أشعلت وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً برسالتها الرومانسية لزوجها في عيد زواجهما الثاني وحققت أكثر من 100 ألف إعجاب .
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