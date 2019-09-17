تحذيرات من موجة شديدة الحرارة يومي الخميس والجمعة ببعض مناطق المملكة
حذر خبير الطقس علي بن أحمد الحربي من إرتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين على أغلب مناطق المملكة .
وقال “الحربي” أن درجات الحرارة سترتفع بشكل خاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وسواحل من جنوب جدة وتزاد الحرارة بتلك المناطق يوم الجمعة .
وتوقع “الحربي ” تحديداً ، أن تشتد الحرارة بمكة والمدينة وشرق جدة وبإتجاه الشمال حتى ينبع إلى 47 درجة مئوية .
وأرجع ذلك إلى هبوب رياح شرقية جافة عبر أوساط المملكة نحو جبال الحجاز والسواحل الغربية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82514 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,