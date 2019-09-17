تحذيرات من موجة شديدة الحرارة يومي الخميس والجمعة ببعض مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر خبير الطقس علي بن أحمد الحربي من إرتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين على أغلب مناطق المملكة .

وقال “الحربي” أن درجات الحرارة سترتفع بشكل خاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وسواحل من جنوب جدة وتزاد الحرارة بتلك المناطق يوم الجمعة .

وتوقع “الحربي ” تحديداً ، أن تشتد الحرارة بمكة والمدينة وشرق جدة وبإتجاه الشمال حتى ينبع إلى 47 درجة مئوية .

وأرجع ذلك إلى هبوب رياح شرقية جافة عبر أوساط المملكة نحو جبال الحجاز والسواحل الغربية .