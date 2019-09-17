وظائف نسائية بمجال التمريض في المدينة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنورة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف صحية شاغرة (للنساء)، للعمل بالجمعية بمسمى (ممرض متخصص للنساء – وظيفتان )، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، براتب شهري 5,000 ريال ، ومكافأة سنوية.

واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (تمريض) ، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة.

المهام الوظيفية:

– تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها.

– تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج المتخصص مع الأطباء الممارسين حسب الحاجة.

– تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات.

– تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.

وقالت الجمعية أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا