وظائف نسائية بمجال التمريض في المدينة
أعلنت جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنورة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف صحية شاغرة (للنساء)، للعمل بالجمعية بمسمى (ممرض متخصص للنساء – وظيفتان )، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، براتب شهري 5,000 ريال ، ومكافأة سنوية.
واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (تمريض) ، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة.
المهام الوظيفية:
– تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها.
– تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج المتخصص مع الأطباء الممارسين حسب الحاجة.
– تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات.
– تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.
وقالت الجمعية أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا
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