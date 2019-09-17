عبدالرحمن بن مساعد يهاجم أردوغان ويصفه بـ ” الكذاب “

ماجد القزيز(صدى):

هاجم الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ ” الكذاب “؛ حيث قارن بين مواقفه السياسية المختلفة والتي تكشف عن التناقض الكبير بينها.

وقارن بن مساعد، موقف أردوغان لعملية ” عاصفة الحزم ” التي أطلقها التحالف العربي بقيادة المملكة في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الميليشيا الحوثية، وموقفه من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مجمعين لشركة أرامكو قبل أيام.

وعلق عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات أردوغان قائلًا: ” أنت كذاب “؛ مضيفًا: ” في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب ” .