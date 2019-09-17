هازارد: الخسارة في ريال مدريد كارثة

طلال الغامدي(صدى):

تحدث البلجيكي ايدين هازارد، عن مباراته الأولى الرسمية مع ريال مدريد، والتي لعبها أمام ” ليفانتي ” السبت الماضي.

وعن ذلك، قال ” هازارد ” : ” في تشيلسي كنا نشعر بالإحباط بعد الهزائم، كما هو الحال عند المشجعين، لكن الأمر لم يكن أبدًا كارثة، في إسبانيا الأمر مختلف ” .

وأضاف: “ أعتقد أن كرة القدم هنا هي كل شىء بالنسبة للمشجعين، وبالتالي هم يرديون من اللاعبين أن يقدموا كل شىء ممكن ” .

وكان ” هازارد ” لعب مباراته الأولى الرسمية مع ريال مدريد في الفوز ” 3-2 ” أمام ليفانتي السبت الماضي في الدوري الإسباني.