تعيين فرناندو رئيسا للجنة الحكام باتحاد كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم، بيان إعلامي ، أعلن فيه تعيين فرناندو تريساكو رئيسًا جديدًا للجنة الحكام بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في البيان ، “أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين فرناندو تريساكو، رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد .. ويأتي قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو نظير خبراته العملية السابقة ما يمكله من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عامًا”.

يٌشار أن تريساكو تولى العديد من الوظائف خلال السنوات الماضية، منها بعض المناصب في الاتحاد الدولي لكرة القدم منها مدير إدارة التحكيم من 2004 حتى 2007، ومدير عام تطوير الحكام.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتطوير لجنة الحكام في الموسم الجديد للنهوض بمستوى الكرة السعودي أكثر فأكثر بعد التطور المشهود في الموسم الماضي.