حافلة واقعة سقوط طالب تبوك تابعة لشركة ” تطوير ” .. والأخيرة تعلق

تبوك(صدى):

أصدرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي اليوم الثلاثاء بيان بشأن واقعة سقوط طالب بتبوك من إحدى الحافلات المدرسية بعدما تبين أنها تابعة لها ، إذ تداول الواقعة رواد مواقع التوصل الإجتماعي قبل يومين .

وأكدت الشركة المسؤولة عن تطوير قطاع النقل التعليمي ، حرصها الدائم على الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات .

وقالت في البيان : تؤكّد الشركة حرصها على توفير كافة عوامل الراحة والأمان والموثوقية العالية لأبنائها الطلبة المستفيدين من خدماتها في النقل التعليمي، والمقدّمة لكافة المدارس الحكومية المشمولة بالخدمة في جميع مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وقراها وهجرها .

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