” آيفون 11 ” يصدم أصحاب الهواتف القديمة

وكالات(صدى):

كشف بعض المستخدمين من أصحاب هواتف آيفون القديمة حاليا، عن توقف هواتفهم عن العمل أو تباطأت الأمر الذي يعيد إلى الأذهان إقرار ” أبل ” في عام 2017 بأنها أصدرت عن عمد تحديثات من أجل إبطاء بعض هواتف آيفون لحماية بطارياتها.

ويثار الجدل حول ما إذا كانت ” آبل ” تعمل على إبطاء أجهزتها عن عمد أم لا، وهي ممارسة معروفة باسم ” التقادم المخطط” ، ولكن الشركة تنفي بشدة هذه الادعاءات.

وأوضحت ” أبل ” إن نظام التشغيل ” آي أو إس 13″ المقبل والمقرر طرحه في 19 سبتمبر الجاري، يعد بزيادة في السرعة ستختصر نصف الوقت في تشغيل التطبيقات.