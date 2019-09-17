محكمة النقض الرياضية تقلص عقوبة نيمار بإيقافه مباراتين فقط

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن محكمة التحكيم الرياضية قلصت اليوم الثلاثاء، عقوبة إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان نيمار من 3 مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.

وكان تقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في يونيو ، بإيقاف نيمار 3 مباريات ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد “بالفضيحة” عقب خروج سان جيرمان من دور الـ16 بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الذي حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 3-1 في باريس ويتأهل.

وبذلك سيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سيحل سان جيرمان ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي في 22 أكتوبر.