ألفاظ خارجة وهجوم لاذع من أحمد فهمي بسبب صورة بحفل زفافه

القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري أحمد فهمي، على انتقاد لاذع وجهه بعض متابعي شقيق الفنان المصري كريم فهمي، عقب نشره صورة جمعته بزوجته وبناته مع أحمد وزوجته هنا الزاهد أثناء حفل زفافهما.

ورد الفنان أحمد فهمي: ” أنا مش لاقي (…) اللي شاتمة كاميليا وناعومي “، والتي وصفت شعر بنت أخيه بأنه ” سلك مواعين “؛ فيما عبر الفنان كريم فهمي عن استيائه بعد نشر الصورة التي باتت محل جدل.

ونشر صورة أخرى تجمعه ببناته كاميليا وناعومي، معلقاً عليها: ” أحلى وأغلى حاجة في حياتي.. ملحوظة: السوشيال ميديا بقت مستنقع، واكتشفت إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف.. وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصورة اللي فاتت ” .