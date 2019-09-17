فيديو لـ ” هيثم شاكر ” يتحدث عن رحلة علاجه من السرطان وشائعات المخدرات

القاهرة(صدى):

خرج المطرب المصري هيثم شاكر عن صمته لأول مرة كاشفاً الأسباب الحقيقية وراء غيابه طوال الـ 8 سنوات الماضية بعدما أثيرت أنباء كاذبة حول إنشغاله بإدمان المخدرات عن طرح ألبومات جديدة .

وقال “شاكر ” خلال لقاءه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة ” ، أنه طوال السنوات الماضية كان يعالج من سرطان القولون وفي نفس الوقت كان بعيد عن الإعلام .

وأضاف : الناس تدعي أنني مدمن مخدرات، وتجدي ناس تقول أنا شاهدته بعيني، ولكن لم أخرج لأتحدث، لأني كان بقالي 5 سنين أو أكتر بعيد عن الميديا والوسط الفني .

وكشف أنه أصيب بورم القولون وسافر إلى الخارج لتلقي العلاج الذي تسبب في فقدانه لوزنه بهذا الشكل .

وأوضح سبب عدم إعلانه للمرض سابقاً وقال : لم أكن أرغب أن يشفق أحد علي، أو ينظر لي نظرة شفقة، ناس قليلة جدا الذين كانوا على علم بمرضي، جلست 8 سنوات أتلقى العلاج والحمد لله ربنا شفاني.

واعترف شاكر أنه لا زال يعاني من بعض المشاكل بالمعدة ، لكنه عقبً قائلاً : ما حدث لي هو اختبار من الله، ربنا مبيبعتش حاجة وحشة، عندما يعطي الابتلاء يمنح معه الصبر .

كما أعلن المطرب المصري عن خوضه تجربه غنائية جديدة بع طول غيابه ، بالتعاون مع بهاء الدين محمد وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبد الله ومحمد رفاعي وغيرهم ، متوقعاً الإنتهاء منه بعد حوالي عام ونصف .