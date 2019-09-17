بالفيديو.. ” عموري ” يزيح الستار عن سبب رحيله عن الهلال

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، عن أسباب فشل مفاوضات تجديد عقده مع الهلال؛ لافتًا إلى أن النادي لم يكن يرغب في استمراره.

وأوضح ” عموري ” لبرنامج ” صدى الملاعب” على فضائية ” إم بي سي ” أنهم منحوه فقط 24 ساعة للرد على عرضهم، في حين انتظروا لاعباً آخر لمدة 4 أشهر؛ قائلًا أن الهلال مرّ بفترة قدم خلالها نتائج سيئة، إضافة لمغادرة سامي الجابر رئاسة النادي.

وأشار إلى أنه تزامن ذلك مع تعرضه للإصابة، وبعدها بدأ النادي التفاوض مع وكيل أعماله، مشيراً إلى ما أسماه تفريقاً في المعاملة، مبيناً أنهم انتظروا لاعباً غيره 4 أشهر في حين أمهلوه هو 24 ساعة فقط للرد على العرض المقدم، مؤكدًا أنه كان يريد تقديم الكثير في الهلال، إلا أن الإصابة حرمته من تقديم كل ما لديه.