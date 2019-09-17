أبرزهم ” تم ومع داود ” .. غياب البرامج الحوارية يثير تساؤلات الجمهور

علي القحطاني(صدى):

أثار غياب البرامج الحوارية الاجتماعية عن الشاشات تساؤل جماهير المملكة، وذلك بعد مضي وقت على انطلاق الدورة البرامجية للموسم الجديد

وجاء ذلك بعد توقف برنامج “ تم ” الذي يقدمه خالد العقيلي على “ قناة السعودية ” ؛ كما توارد أنباء ترجّح عدم عودة برنامج داود الشريان “ مع داود ” الذي تبثّه قناة SBC السعودية.

وبناءً على ذلك، وجه المتابعين تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب هذه البرامج، كما عبروا عن مدى أهميتها لتعلقها بالشأن الاجتماعي ونقل صوت المواطن والمسؤول بأمانة.

يذكر أن مقدم برنامج “ تم ” خالد العقيلي؛ كان قد أشار إلى قرار إدارة القناة إيقاف برنامجه الذي حظي باهتمام جماهيري؛ بعد ثلاثة مواسم طرح خلالها عديداً من القضايا التي تمس المواطن بشكلٍ مباشر.

فيما حقّق برنامج “ مع داود ” في موسمه الأول انتشارًا واسعًا، والذي تناول فيه الإعلامي داود الشريان؛ موضوعات اجتماعية حسّاسة أثارت الجدل في معظم حلقاته.