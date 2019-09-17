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دعم 613 متعثر في سداد الإيجار.. والإسكان توضح طريقة الحصول عليه

دعم 613 متعثر في سداد الإيجار.. والإسكان توضح طريقة الحصول عليه
حمود العنزي(صدى):

كشف المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان ” مازن الداوود ” عن إرتفاع عدد المستفيدين من برنامج ” دعم المتعثرين ” إلى 613 ستفيد .

ووفقاً لصحيفة محلية ، أكد الداوود أن البرنامج الذي يدعم المواطنين المتعثرين عن سداد الإيجار يتضمن عدة حالات وهي : أسرة المتوفي ، والمريض ، والسجين ، وضعيف القدرة المالية .

كما أكد أن الحصول على الدعم لا يشترط التقدم بطلب ، وإنما يكون من خلال الربط التقني مع الجهات المعنية ، بعد صدور قرار من لجنة المنطقة عن نوع الدعم فور صدور قرار تنفيذي للمستفيد من قاضي التنفيذ .


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