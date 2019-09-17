حقيقة فيديو اختطاف حنان المقبل

نايف السالم(صدى):

كشفت مشهورة السوشيال ميديا حنان المقبل، حقيقة الفيديو المتداول بشأن اختطافها؛ حيث أكدت أن ذلك مجرد إشاعة، ساخرة من معلومات تم تداولها بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها.

وقالت حنان المقبل: ” أنتم ما فكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما أنتم تسوون هالشي، ماتدرون قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، (..) وغير هذا قايلين عمري 15 وانخطفت من بيت أهلي و أبوي يدور عليه، مادري وش أقول، بس ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل نتواجه، قدام ربي ” .

وفي سياق متصل، نشرت حنان المقبل صورة من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من انخفاض ضغطها بفعل الإشاعة التي تضررت منها نفسيًّا وصحيًّا موضحة أنها: ” كانت في منزلها ونائمة حين استيقظت على خبر اختطافها المتداول على مواقع التواصل ” .